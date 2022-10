Oficinas de Consolidação da Revisão do PIRH serão realizadas na próxima semana

Com o intuito de debater o futuro das águas do rio Doce e de seus afluentes, entre os dias 31/10 e 11/11, serão realizadas as Oficinas de Consolidação da Revisão do Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH) da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. O evento contará com a participação de representantes do CBH-Doce, dos CBHs afluentes, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), e terá apoio da Agedoce e da Engecorps.

Essa etapa do processo de revisão do PIRH visa apresentar o Plano de Ações, a Proposta de Enquadramento e o Programa de Efetivação para a Bacia Hidrográfica do Rio Doce, além de validar as ações para a gestão eficiente dos recursos hídricos a partir da priorização de problemas a serem solucionados nas bacias e discutir alternativas de enquadramento mais adequadas para cada curso d’água.

O presidente do CBH-Doce, Flamínio Guerra, destaca a importância da participação de toda a população. “Vão ser nove oficinas de consolidação em cidades distribuídas por toda região do Doce. Além disso, teremos participação online, justamente para que todos possam contribuir nesta etapa, que é muito importante para o plano”.

Todas as oficinas serão abertas ao público mediante inscrição por meio de formulário disponível em: bit.ly/pirhdoceparticipe.

DATAS E LOCAIS

31/10 – 8h30 às 12h / 13h30 às 16h30 – Av. Augusto Calmon, 2205, Centro – Linhares/ES

01/11 – 8h às 12h30 / 14h00 às 18h00 – Av. Fioravante Rossi, 2930 – Martineli – Colatina/ES

03/11 – 8h30 às 12h / 13h30 às 16h30 – Rua Leda Maria Mota Godinho, 120, JK II – Governador Valadares/MG

04/11 – 8h30 às 12h / 13h30 às 16h30 – Rua Leda Maria Mota Godinho, 120, JK II – Governador Valadares/MG

07/11 – 08h30 às 12h /13h30 às 16h30 – Parque Municipal do Intelecto – Rua Chácara Fernando Jardim – Santo Antonio – Itabira/MG

08/11 – 8h30 às 12h / 13h30 às 16h30 – Avenida Dona Nenela, nº 146 – Bairro JK – João Monlevade/MG

09/11 – 8h30 às 12h /13h30 às 16h30 – Rua João Vidal de Carvalho, 295, Guarapiranga – Ponte Nova/MG

10/11 – 8h às 11h30 / 12h30 às 15h30 – Av. Moacir de Matos, 49 – Centro Caratinga/MG

11/11 – 8h30 às 12h / 13h30 às 16h30 – Rua Dr. Rubens Boechat de Oliveira, 310, Centro – Lajinha/MG