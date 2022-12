‘STEAM’ por completo adiante: Mary Kay concede seis bolsas a mulheres jovens pioneiras no mundo nos campos STEAM

Como líder mundial em capacitação feminina e ciência inovadora, a Mary Kay Inc. anuncia seis ganhadoras do programa de bolsas Young Women in STEAM de 2022 por fazerem grandes contribuições aos campos STEAM em todo o mundo: ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20221215005721/pt/

Mary Kay Inc. provides grants to young women making great strides in STEAM-related fields around the world. (Graphic: Mary Kay Inc.) Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Em 2020, a Mary Kay lançou o programa de bolsas e campanha social Young Women in STEAM para ajudar a mudar a percepção da “face da ciência” e incentivar as mulheres jovens a seguir caminhos de STEAM. Segundo a UNESCO, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, as mulheres continuam sendo uma minoria significativa nos campos científicos e ainda estão sub-representadas em áreas como computação, tecnologia da informação digital, engenharia, matemática e física.

“Na Mary Kay, celebramos as mulheres jovens que estão adotando o ensino superior e carreiras nas áreas STEAM, enquanto continuamos ajudando a diminuir a diferença de gênero e o preconceito nos campos científicos e relacionados”, disse a Dr. Lucy Gildea, Diretora de Inovação, Produto e Ciência da Mary Kay Inc. “Não é segredo que as mulheres estão sub-representadas nos setores STEAM, e queremos ajudar a mudar isto, ao oferecer bolsas impactantes para encorajar mulheres jovens a continuarem suas atividades nos campos relacionados a STEAM. Nossas bolsistas do Young Women in STEAM de 2022 estão abrindo caminhos em todo o mundo e ajudando a resolver alguns dos problemas mais complexos da humanidade através da ciência e da inovação. Temos orgulho de reconhecer suas contribuições e, ao apoiar estas notáveis jovens mulheres, continuamos com a firme missão da Mary Kay de enriquecer a vida das mulheres em todo o mundo.”

As ganhadoras do programa de bolsas Young Women in STEAM de 2022 da Mary Kay são destaques nos canais internacionais de mídia social da empresa e irão receber bolsas de US$ 2.500 para ajudar em seus projetos STEAM atuais ou futuros.

As ganhadoras de bolsas do Young Women in STEAM de 2022 são:

Angela Busheska, 20 (Macedônia) – A empreendedora social e inovadora em pesquisa foi inspirada a buscar STEAM após ingressar na equipe da olimpíada de matemática da 7a série, onde se apaixonou pela solução de problemas. Como desenvolvedora do aplicativo EnRoute, Busheska ajuda os usuários a viver um estilo de vida mais sustentável, utilizando algoritmos de aprendizagem automática para ajudar os usuários a abandonar a moda de rapidez. Ela incentiva outras jovens a ingressarem nos campos STEAM e espera ver a humanidade utilizar as tecnologias STEAM para um bem social maior.

Fengyun Chen, 17 (China) – Seus projetos envolvem física e o papel da energia limpa na sustentabilidade ambiental. Em 2017, Chen fundou a Yun Energy, uma aliança de inovação científica e tecnológica que atende 20.000 pessoas por ano mediante cursos de esclarecimento científico e física. Ela conduziu uma investigação de 30 dias com seu pai que também levouàinvenção do Dispositivo de Distribuição de Água de Energia Gerada por Energia Geotérmica e Ar 3.0. Ela acredita que a educação STEAM permite que os alunos explorem ideias práticas através da experimentação prática que estimula a criatividade e a imaginação.

Farzana Alam Eshita, 23 (Austrália) – Como engenheira civil e estudante de honra na Monash University, na Austrália, o projeto do último ano de Eshita se concentra na investigação do desenvolvimento de bandas de cisalhamento em bandas de areia carregadas triaxialmente com uso de tomografia computadorizada de raios-X. Seus projetos atuais também incluem a engenharia de grandes projetos rodoviários segundo os padrões australianos e o desenvolvimento de uma estrutura de complexo esportivo marcante, destacando a excelência em design arquitetônico e urbano. Eshita acredita que ser mulher em um campo STEAM oferece diversos benefícios, incluindo a oportunidade de ganhar confiança, melhorar as habilidades de solução de problemas e desenvolver novas perspectivas educacionais e de emprego.

Aruna Sherma, 20 (Alemanha) – Seu projeto visa o desenvolvimento de um agente de contraste alternativo para exames de ressonância magnética que substitua o agente convencional, o gadolínio. Como estudante de física, Sherma trabalhou em quatro laboratórios diferentes para desenvolver o agente de contraste, e uma série de testes na Universidade de Hamburgo mostrou que é biocompatível com um efeito mais intenso em exames de ressonância magnética em uma dosagem menor do que o contraste convencional. Embora os temas STEAM possam ser assustadores para muitos, ela acredita que a diversidade é importante em todos os campos e sente que as mulheres são tão capazes quanto os homens de moldar o futuro em tecnologia e pesquisa.

Jingyuan Xu, 31 (Alemanha) – A tecnóloga de conversão de energia e campeã de energia sustentável é pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Karlsruhe, na Alemanha. A pesquisa de Xu se concentra em tecnologias de energia sustentável para fornecer soluções econômicas em refrigeração, aquecimento e energia. Ela é apaixonada por aplicar seu conhecimento e experiência para minimizar o uso mundial de energia primária e reduzir as emissões de CO2. Em sua opinião, as mulheres em STEAM estimulam o espírito de equipe, sendo que a diversidade que vem com a inclusão produz uma ciência melhor. Ela incentiva mulheres jovens a seguir os campos STEAM com entusiasmo e seguir seus corações para beneficiar o mundo com ciência inovadora.

Eizelle Yee, 30 (Filipinas) – Ambientalista, arquiteta e empreendedora, Yee é membro fundadora do Pocket Garden, uma coletânea de design de espaços públicos iniciado por um grupo de voluntários que criam em conjunto e projetam espaços verdes compartilháveis nas Filipinas. Ela acredita que as mulheres têm um olhar atento aos detalhes que ajudam a unir arte e ciência de modo organizado. Quando se trata de iniciativas STEAM, ela sente que cooperações entre diversas culturas e tradições podem trazer criações inclusivas e relacionáveis nos campos da ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática.

Para mais informação sobre o programa de bolsas Young Women in STEAM, acesse https://newsroom.marykay.com/.

Sobre a Mary Kay

Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou sua empresa de beleza dos sonhos em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa multibilionária com milhões de membros independentes da força de vendas em quase 40 países. Como uma empresa de desenvolvimento de empreendedorismo, a Mary Kay está comprometida em capacitar as mulheres em sua jornada através da educação, orientação, advocacia, networking e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e fabricar produtos de ponta para a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita em enriquecer a vida hoje para um amanhã sustentável, fazendo parcerias com organizações de todo o mundo com foco na promoção da excelência empresarial, no apoioàpesquisa do câncer, no avanço da igualdade de gênero, na proteção de sobreviventes de abuso doméstico, no embelezamento de nossas comunidades e no incentivo às crianças a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221215005721/pt/

Contato:

Comunicações Corporativas da Mary Kay Inc.

marykay.com/newsroom



972.687.5332 ou [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE