A PMSE, por meio do CIOPAC-CAATINGA, captura foragido da justiça em Nossa Senhora da Glória

Na tarde de sexta-feira, 30, os policiais de Caatinga (CIOPAC) receberam a informação de que um homem estaria escondido em uma fazenda situada no Povoado Barra Verde, município de Nossa Senhora da Glória, e que este, provavelmente, seria um foragido da justiça.

De posse das informações, as equipes foram até o local verificar a denúncia e constataram o fato. De imediato foi montado o cerco policial no suposto esconderijo, momento em que o homem tentou se evadir do cerco, mas logo foi capturado.

Feita a busca pessoal no acusado nada foi encontrado de ilícito, porem após consulta da identificação civil, descobriu-se que havia dois mandados de prisões em abertos, em desfavor do capturado.

Os documentos mandatários indicaram que o suspeito responde a processos judiciais por roubo qualificado e estava sendo procurado pela prática do crime de homicídio qualificado, fatos ocorridos no município de Nossa Senhora das Dores.

Diante da situação, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória, a fim de que fossem lavrados os procedimentos cabíveis.

PM