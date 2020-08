A Popularidade de Bolsonaro é confirmada em sua visita a Sergipe

Há alguns dias atrás foi divulgada uma pesquisa do Instituto Datafolha sobre a popularidade do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. A pesquisa foi feita nos dias 11 e 12 de agosto e entrevistou 2065 em todo o país. Devido à pandemia imposta pelo Covid-19 os entrevistados responderam as questões por telefone. Os resultados foram divulgados na seja feira (14) pelo Jornal Folha de São Paulo e posteriormente reproduzidos por vários veículos de comunicação na mídia digital, impressa, TV, rádios e redes sociais.

A aprovação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é a melhor desde o início de seu mandato. Segundo o instituto Datafolha, 37% dos brasileiros consideram o desempenho do governo como bom ou ótimo, contra o índice de 32% encontrado na pesquisa anterior, realizada entre 23 e 24 de junho. A queda na taxa de rejeição do mandatário também foi significativa: caiu de 44% para 34%. Para 27% da população, a gestão de Bolsonaro é regular. Em junho, o percentual era de 23%.

Somando os que acham o governo ótimo ou bom e regular o percentual é de 64% o que representa algo próximo de dois terços da população brasileira que é um quantitativo considerável já que esse montante de alguma forma aprova integralmente ou em parte o trabalho do presidente.

O do chefe do executivo teve um aumento significativo da popularidade entre os nordestinos. Por lá, a rejeição ao político caiu de 52% para 35%. A avaliação positiva subiu de 27% para 33%, desempenho expressivo na região mais “dominadas” por políticos de oposição (esquerda) e por que não dizer “antigo” reduto do PT.

A maioria dos analistas políticos atribuiu o crescimento da popularidade ao auxílio emergencial de R$600,00 concedido aos trabalhadores informais de baixa renda para enfrentamento da crise do novo coronavírus. Essa análise é verdadeira em parte, por ser o Nordeste a Região mais carente o povo é claro se sente representado por ter recebido a assistência social através do auxílio emergencial, mas a popularidade se dá por outros fatores, ou seja, outras obras de grande impacto em todo o Nordeste o que elevado o nível de confiança dos nordestinos no presidente.

Algumas obras que é possível destacar, sobretudo na área de infraestrutura, duplicação de parte das BR-116–Feira de Santana-Ba, BR-101 ligação Sergipe/Bahia, BR-235 em Sergipe, as estradas citas estão em obras e com alguns trechos já entregues, sistema de abastecimento de água em Campo Alegre de Lurdes-Ba, entrega de um trecho no Ceará da transposição do São Francisco, obra encalhada a muito tempo e recente a inauguração da termoelétrica em Barra dos Coqueiros Sergipe que diga-se de passagem é a maior termoelétrica a gás natural da América Latina foi inaugurada nesta segunda-feira (17), A Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I poderá atender 15% da demanda de energia do Nordeste, o equivalente a 16 milhões de pessoas.

A recepção do presidente em Sergipe foi calorosa já no aeroporto de Aracajú uma multidão de apoiadores o recebeu com festa. Tudo indica que em pouco tempo Bolsonaro será o presidente mais popular da História do Brasil. Pelo andar da carruagem ele será reeleito com folga em 2022 sem se quer gastar dinheiro em “campanhas mirabolantes” porque normalmente as pessoas fazem propaganda gratuita daquilo que eles gostam e de quem eles acreditam. É notória a voluntariedade do povo no apoio a Bolsonaro, apesar de serem acusados por muitos de robôs. Se o cenário político não tiver grandes alterações o atual presidente sairá vitorioso nas próximas eleições presidenciais ainda no primeiro turno e isso com ou sem Lula.

Recente quando o número de mortos por Covid-19 atingiu a casa dos 100 mil o qual seria um fator de queda da popularidade do presidente, mas isso não ocorreu, muitos veículos de comunicação responsabilizaram o presidente pelas mortes, no entanto, em pesquisa também do Data Folha feita ontem dia 17 mostrou que 47% da população considera que Bolsonaro não foi o responsável pelas mortes, 42% considera que ele tem uma parcela de culpa e apenas 11% da população o considera culpado, nas ações frente a pandemia o chefe do executivo não se cansa de lembrar da decisão do STF em conceder autonomia aos estados e municípios na condução das ações de combate, como isolamento social, lockdown, hospitais de campanhas, compra de insumos e contração de pessoal ficando o Ministério da Saúde apenas com a responsabilidade do repasse de recursos, recursos esses mal utilizados em vários Estados e municípios como revelou a operação “covidão” da PF.

O povo já percebeu que cessou a corrupção que estava institucionalizada no Brasil e isso deu uma alavancada na popularidade de Bolsonaro, alguns podem mencionar alguns acasos de corrupção envolvendo, sobretudo a família do presidente, contudo vale ressaltar que são casos pontuais e sob investigação até então nada de concreto que viesse a desabonar a conduta do presidente.

Muito pelo contrário até fora do Brasil às coisas andam bem recente três empresas do ramo automotivo anunciaram a sua transferência da Argentina para o Brasil e outras empresas italianas anunciaram sua mudança da China para Brasil, essa confiança do investidor também reflete na popularidade pela expectativa do povo de geração de emprego sobretudo em tempos de difíceis com este frente a pandemia.

Resumido podemos dizer que a recepção ao presidente no Nordeste tem sido positiva isso foi confirmado na sexta-feira-17 em Sergipe, o que leva a crer que o Nordeste virou a página e não é mais vermelho se transformou em verde e amarelo.

Reinaldo Valverde Pereira

Licenciado em História e Bacharel em Teologia, foi professor da rede privada de Salvador-Ba e atualmente é professor da rede estadual de Sergipe.

Instagram: @professor.valverde

E-mail: [email protected]