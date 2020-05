A Prefeitura de Estância divulga 28 casos positivos com testes realizados pela UFS

A Prefeitura de Estância por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que recebeu de forma oficial os dados dos testes realizados no município de Estância por meio da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

A coleta foi realizada na Praça Barão do Rio Branco no dia 8 de maio (sexta-feira). A ação faz parte de um projeto de pesquisa da instituição de ensino, e teve como objetivo realizar um mapeamento do Coronavírus, nos 10 municípios mais populosos do Estado.

Para amostragem em Estância foram analisadas 282 amostras no município, testando negativo 208 amostras para a Covid-19 ou 74%. Já 57 pessoas testaram positivos, o que corresponde a 20%. Dos 57 positivos, 29 pessoas contraíram o vírus e já foram curadas, o que corresponde a 51% dos infectados. E 28 pessoas estão com o vírus ativo no corpo (49%).

Já outras 17 pessoas apresentaram resultados indeterminados.

Esclarecemos ainda que esses dados possivelmente farão parte dos dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde, ocasionando um acréscimo substancial de casos positivos no município.

SMS