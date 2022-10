Ação conjunta apreende drogas e fecha mais um ponto de tráfico em Glória

#SSPInforma

Em ação conjunta entre a Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória e a Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac), foi fechado um ponto de venda de drogas no conjunto Danilo Aragão. A ação policial foi divulgada nesta quinta-feira (6).

A investigação foi coordenada pelo delegado regional, Jorge Eduardo. Conforme as informações policiais, as equipes de ambas as polícias trocaram informações sobre o local e acompanharam a movimentação na casa. O monitoramento foi iniciado a partir de denúncias anônimas.

Já nas primeiras diligências policiais, as equipes confirmaram a atividade de venda de drogas no local. Diante da constatação do fato, a ação policial foi deflagrada, resultando na apreensão de papelotes de cocaína e de crack na casa localizada no conjunto Danilo Aragão, em Nossa Senhora da Glória.

Conforme as informações policiais, o material entorpecente e suas embalagens estavam escondidos em caixas de interruptores e de tomadas em todos os cômodos da casa. Os responsáveis pelo imóvel conseguiram escapar da ação policial, mas já foram identificados e serão indiciados por tráfico de drogas.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização dos responsáveis pela prática do tráfico de drogas na região do conjunto Danilo Aragão sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.