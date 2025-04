Uma ação conjunta entre as Delegacias de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida, com o apoio da 3ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar, prendeu, na manhã desta quarta-feira (2), um homem condenado por estupro de vulnerável. A ação policial ocorreu na cidade de Nossa Senhora Aparecida.

Segundo os policiais, o foragido foi localizado em sua propriedade rural e teve o mandado de prisão definitiva cumprido. Ele é condenado a 14 anos e seis meses de reclusão.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e solicita que informações sobre crimes sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido