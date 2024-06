Em ação conjunta entre a Delegacia de Capela e o 9º Batalhão da Polícia Militar (9º BPM), um homem investigado por homicídio foi detido em cumprimento a mandado de prisão nesta terça-feira, 18.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em 2019. Na investida criminosa, o investigado desceu de uma motocicleta e esfaqueou a vítima. Ele era incentivado por um comparsa, que também perseguiu a vítima.

O homem foi preso em cumprimento à decide judicial e já se encontra à disposição da Justiça para adoção das medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.