Em ação conjunta entre o departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Batalhão de Choque (BPChoque), dois investigados por homicídio foram detidos em cumprimento a mandados de prisão. Um adolescente foi apreendido em cumprimento a mandado de internação. O crime ocorreu em abril deste ano em Nossa Senhora do Socorro. As detenções foram divulgadas nesta terça-feira, 28.

De acordo com as investigações, conduzidas pelo DHPP, a vítima – um homem – foi agredida fisicamente até a morte no conjunto Neuzice Barreto, em Nossa Senhora do Socorro. O crime ocorreu no dia 1º de abril.

No decorrer da apuração policial, dois investigados pelo crime foram identificados. Conforme apuração policial, eles agrediram a vítima até o óbito. O homicídio contou com a participação de um adolescente, totalizando três envolvidos na morte da vítima.

Com a identificação dos três suspeitos, o DHPP solicitou os mandados de prisão dos adultos e o de internação do adolescente. Com o auxílio do BPChoque, as decisões judiciais foram cumpridas nessa segunda-feira, 27. Todos os investigados já se encontram à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.