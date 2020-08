Ação conjunta das Polícias Civil e Militar prende suspeito por homicídio em Itabaiana

Ação conjunta das Polícias Civil e Militar de Itabaiana prendeu em flagrante Vanderlei Santos da Costa, suspeito de ter executado a tiros, na noite dessa segunda-feira, 24, Wellington José dos Santos, de 42 anos, crime ocorrido no bairro Mutirão, em Itabaiana.

As diligências foram realizadas por equipes da Força Tática do 3º Batalhão da PM e da Delegacia Regional de Itabaiana. O suspeito foi capturado nas primeiras horas da manhã, em posse de uma pistola calibre 380, no povoado Serra, zona rural itabaianense.

No local, os policiais localizaram e apreenderam um veículo GM Prisma, cor branca, utilizado no homicídio.

“Com o trabalho integrado das Polícias Civil e Militar de Itabaiana e a troca constante de informações durante as diligências, conseguimos dar uma resposta rápida e eficiente ao caso”, destacou o delegado regional de Itabaiana, Tarcísio Tenório.

O suspeito foi autuado por homicídio qualificado, pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e permanece custodiado na Delegacia Regional à disposição da Justiça. O flagrante já foi comunicado ao Poder Judiciário e Ministério Público.

SS