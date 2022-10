Ação conjunta desarticula pontos de tráfico de drogas em Glória

A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, em ação conjunta com a Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) e com a Divisão de de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), deflagrou operações de combate ao tráfico de drogas no município. As ações foram divulgadas nesta terça-feira (4).

De acordo com as informações policiais, na primeira ação, dados disponibilizados pela Dipol levaram agentes das Polícias Civil e Militar até um ponto de venda de drogas no município. Um homem foi preso em flagrante e uma quantidade considerável de crack, dinheiro e insumos para manipulação de drogas foram apreendidos.

Diante das informações coletadas nessa prisão, dados de inteligência compartilhados entre as polícias levaram ao possível chefe do local de tráfico de drogas, que fugiu durante a operação.

No entanto, denúncias anônimas complementaram a base de informação, possibilitando uma nova ação policial. Assim, os policiais chegaram até uma casa localizada no Povoado Olhos D’Água e lá, novamente, outro homem foi preso em flagrante e uma quantidade de drogas, balança de precisão, dinheiro e anotações sobre comercialização de entorpecentes foram apreendidos.

Ainda em operação, agentes policiais envolvidos na ação identificaram outros traficantes relacionados de forma indireta ao primeiro ponto de tráfico de drogas. Foi concluído que havia sido estabelecido um ponto de apoio no Bairro Cilus, sede do município de Nossa Senhora da Glória.

Segundo informações da polícia, a casa havia sido alugada com a finalidade de promover o tráfico e armazenar entorpecentes que chegavam de Aracaju. A intervenção policial também elucidou esse novo ponto, realizando a apreensão de drogas. Ainda, duas mulheres foram presas em flagrante e dois adolescentes foram apreendidos.

O delegado Jorge Eduardo, que esteve à frente do caso, enfatiza o valor das informações passadas pela comunidade e solicita que a população denuncie os crimes ocorridos na região por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.