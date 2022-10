Ação conjunta prende casal em flagrante por tráfico de drogas em Glória

Uma ação conjunta entre a Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória e a Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) resultou na prisão em flagrante de um casal por tráfico de drogas. A ação policial foi divulgada nesta quinta-feira (6).

Eles foram identificados como José Alberto Alves de Jesus, conhecido como “Nego”, e Monize Cruz Martinho. A prisão ocorreu na região do antigo matadouro do município de Nossa Senhora da Glória.

A investigação foi coordenada pelo delegado Jorge Eduardo. Após um mês de investigações, as equipes identificaram atividades suspeitas de um casal suspeito do tráfico de entorpecentes, na terça-feira (4).

Com o apoio da Ciopac, foi possível localizar o veículo usado para a prática criminosa. O acompanhamento possibilitou constatar que os suspeitos estavam fazendo a entrega de maconha, cocaína e crack a usuários de drogas.

Conforme a apuração policial, o casal agia na cidade há quase um ano, vendendo drogas, além de serem suspeitos de arregimentar adolescentes para o crime. Na ação policial, dinheiro também foi apreendido.

Ainda de acordo com a investigação, Monize Cruz Martinho era a responsável por manipular as drogas, inclusive escondendo o entorpecente no corpo para dificultar a localização das drogas em eventuais abordagens policiais.

O casal está preso e à disposição da Justiça. As investigações continuarão em andamento para a identificação e prisão dos fornecedores das drogas. Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.