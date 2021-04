Ação conjunta prende em flagrante ex-presidiário por ameaça e violência doméstica

Em ação conjunta entre as equipes do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) e da Delegacia de Ribeirópolis, foi preso em flagrante Cleverton Gois de Jesus, conhecido como “Cabeça”. Ele é investigado como autor de ameaça no âmbito de violência doméstica por ameaças contra a vida de familiares. O suspeito é egresso do sistema prisional e já foi preso por violência doméstica e tráfico de drogas, encontrando-se em liberdade condicional. A detenção ocorreu nessa quinta-feira, 8.

A ação policial foi coordenada pelo delegado Gregório Bezerra e pelo capitão Joel Santana. Segundo a investigação, a vítima compareceu na Delegacia de Ribeirópolis e narrou as ameaças que vinha sofrendo. Após a comunicação do fato, as equipes das Polícias Civil e Militar iniciaram as diligências e localizaram o suspeito. Ele foi detido no povoado Campo Grande, na cidade de Moita Bonita.

Cleverton é investigado por roubo e receptação. No momento da prisão, em posse do suspeito, foi encontrada uma motocicleta de cor vermelha sem identificação e com peças usadas avulsas. Além disso, ele deixou na casa da irmã, uma mochila com outras peças de motocicletas, que foram identificadas como advindas de crime de roubo, sendo devolvidas ao proprietário.

Diante disso, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva de Cleverton Gois de Jesus, conhecido como “cabeça”, já que oferecia risco às vítimas. O suspeito já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.