Ação conjunta prende em flagrante por roubo em Itabaiana

As equipes da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) de Itabaiana e do Grupamento Especial Tático de Motos (Geral) do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) prenderam em flagrante Diego Almeida Carvalho pelo crime de roubo. A ação policial ocorreu na tarde dessa segunda-feira (28).

De acordo com as informações policiais, o suspeito foi surpreendido logo após roubar uma mulher na praça General João Pereira, e, após conduzido à delegacia, foi identificado também como autor de outro roubo ocorrido na Praça da Juventude, na última sexta-feira (25).

Durante o interrogatório, o suspeito confessou a prática dos crimes e agora encontra-se à disposição da justiça.