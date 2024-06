O preso será encaminhado à capital sergipana, onde estará à disposição da Justiça

Na tarde desta terça-feira, 18, uma ação conjunta, entre as polícias Civil e Militar, cumpriu um mandado de prisão definitivo contra um homem condenado por roubo majorado em Aquidabã.

A ação criminosa aconteceu no povoado Congo, no município aquidabãense. O crime ocorreu no ano de 2014 e, quatro anos mais tarde, o homem, de 51 anos, foi condenado a sete anos de prisão, em regime fechado

Após a operação que resultou na prisão do foragido da Justiça, ele foi encaminhado à capital sergipana, onde será realizada a audiência de custódia, e o investigado ficará à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil relembra a população que crimes e informações sobre suspeitos de ações criminosas podem ser passadas às autoridades policiais por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.