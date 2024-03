Um dos investigados como autor do homicídio de um homem em um bar do município de Capela foi preso em ação conjunta entre a Delegacia de Capela e a Polícia Militar de Alagoas. O crime ganhou repercussão pela comemoração feita por um dos envolvidos no crime ao ver a vítima morta. A prisão ocorreu em cumprimento à decisão judicial nessa quinta-feira, 29, em Arapiraca (AL).

De acordo com o delegado Amaury da Silva Rocha, o crime aconteceu em 15 de setembro de 2023 e foi praticado por dois homens. “Um homem convida um amigo para um bar, em Capela. Ao chegar lá, dois homens o executam. Um deles estava com uma blusa no rosto para dificultar sua identificação”, explicou.

Após investigação, o homem que estava com o rosto coberto foi identificado. “E conseguimos localizá-lo em Arapiraca (AL). Fomos dar cumprimento ao mandado de prisão, com o apoio da Polícia Militar de Alagoas. Ele confirmou que a motivação do crime era dívida com o tráfico de drogas”, complementou o delegado.

Outro envolvido no crime já havia morrido em confronto com equipes policiais e ainda há mais um investigado sendo procurado pela polícia. Ao todo, são três envolvidos no crime. “É o que disparou a arma de fogo. Tivemos dificuldade em identificá-lo, mas já sabemos quem ele é e estamos em busca para prendê-lo”, informou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a elucidação de crimes e a localização de suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. “O sigilo é total. Pode ligar que você não vai ser identificado”, pontuou Amaury da Silva Rocha.