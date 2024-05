Durante trabalho integrado de combate ao tráfico de drogas no município de Lagarto, nesta quinta-feira, 15, policiais civis e integrantes do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (Bpati) prenderam um suspeito do crime e apreenderam um quilo de crack, uma pistola 9mm e munições. A ação ocorreu no bairro Loyola, na cidade lagartense.

Os policiais receberam a informação sobre a possível entrega de um quilo de crack no município do Centro-Sul. Diante disso, foram ao endereço citado, no bairro Loyola, onde o suspeito e a droga foram localizadas. Na residência, as polícias também apreenderam uma arma de fogo do tipo pistola calibre 9mm e munições.

Segundo o delegado Paulo Cristiano, responsável pelo caso, a ação causou prejuízo ao tráfico. “Embora pareça pouco, um quilo de crack pode gerar até duas mil pedras para uso individual, motivo pelo qual o valor bruto do quilo de crack gira em torno de R$ 25 mil”, citou.

Além do homem preso em flagrante, outros envolvidos foram identificados. As investigações continuam para identificação do destinatário do entorpecente. Informações sobre o crime de tráfico de drogas na região de Lagarto podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia (181).