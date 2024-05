A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, em parceria com o Instituto de Criminalística e a Companhia de Abastecimento de Água de Sergipe, (Deso), realizou ação para a constatação de fraude e desvio de água no município de Poço Redondo. A iniciativa foi divulgada nessa quinta-feira, 16.

Segundo a Polícia Civil, antes da checagem em campo, foi realizada uma investigação, com o intuito de nortear a fiscalização vários locais, visando constatar o desvio de água no município de Poço Redondo. O levantamento embasou a atuação prática da polícia, Criminalística e Deso.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Jorge Eduardo, mais de dez endereços foram visitados. “Foram verificados 12 locais, e, destes, sete foram verificados e confirmado que estava havendo desvio de água. Em alguns casos, não existia o hidrômetro e, em outros, o hidrômetro possuía algum tipo de alteração com desvio da rede principal”, informou.

Ao final da operação, dos sete locais em que a alteração foi confirmada, cinco pessoas foram presas por furto qualificado mediante fraude. Os suspeitos seguiram a Aracaju, para audiência de custódia.