A Delegacia de Campo do Brito, com o apoio da Delegacia Regional de Itabaiana e do Grupamento Especial Tático de Motos do 3º Batalhão (Getam/ 3º BPM), prendeu três homens pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. As detenções foram realizadas nessa quinta-feira, 21, no município britense.

Após denúncias recebidas pela Delegacia de Campo do Brito a respeito de residências situadas em dois bairros do Brito, onde ocorriam intensa movimentação, com indicativo de tráfico de drogas, a Polícia Civil local deu início às investigações sobre o caso, a fim de apurar os fatos e chegar aos suspeitos.

Nessa quinta, a partir das diligências, foi possível verificar a movimentação suspeita em uma das casas citadas, bem como a identificação dos suspeitos mencionados na denúncia. Diante da situação de flagrância de tráfico de drogas, os policiais entraram no imóvel, momento em que os homens que estavam na casa fugiram.

Em meio à ação, dois dos envolvidos foram capturados a poucos metros da residência. No imóvel, a polícia encontrou mais de 40 pedras de crack, celulares, dinheiro em notas de baixo valor e outros objetos utilizados na preparação do entorpecente para o comércio.

Após as prisões e apreensões, os policiais seguiram em diligências e localizaram o terceiro suspeito, portando arma de fogo, no outro endereço apontado na denúncia anônima. Todos os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Campo do Brito, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.

De acordo com informações da delegada Pamela Guarilha, que esteve à frente da ação, os investigados encontram-se à disposição da Justiça. Ela solicita à sociedade que continue auxiliando no combate à criminalidade, enviando informações através do Disque-Denúncia (181).