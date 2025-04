Na noite da última quinta-feira (3), uma ação integrada da Ronda Maria da Penha foi realizada em Nossa Senhora da Glória. A operação contou com a participação da Delegacia Regional, por meio do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), do 4º Batalhão da Polícia Militar, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB/SE e do Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher (Cream) da Assistência Social do município.

Durante a ação, foram realizadas fiscalizações de medidas protetivas de urgência, visitas domiciliares e atendimento técnico às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

A Ronda Maria da Penha é uma política pública baseada na Lei nº 11.340/2006, com foco na proteção integral das mulheres, prevenção de novos casos e responsabilização dos agressores. Em Nossa Senhora da Glória, o trabalho do DAGV se destaca pela agilidade nas apurações, fiscalização constante e abordagem humanizada às vítimas.

De acordo com o delegado Gabriel Sá, que coordenou a operação, o trabalho conjunto fortalece a rede de proteção e oferece mais segurança às vítimas. “A repressão ao agressor deve vir acompanhada de acolhimento, escuta e ações sociais eficazes. Isso só é possível com a união das instituições”, ressaltou.

A ação reforça o compromisso das forças de segurança e da rede de apoio com a garantia dos direitos das mulheres e o enfrentamento à violência doméstica.

Denúncias podem ser feitas pelo Disque 180, Disque-Denúncia (181) ou diretamente na Delegacia de Polícia local. O sigilo é garantido.