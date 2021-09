Ação rápida e articulada da segurança pública prende assaltante e localiza veículo

- Advertisement -



Uma ação conjunta envolvendo a Polícia Militar, Polícia Civil, Grupamento Tático Aéreo (GTA) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou, na manhã desta quarta-feira (15), na prisão de José Lucas Silva dos Santos. Ele é acusado pelo roubo de um veículo de transporte escolar ocorrido no município de Nossa Senhora do Socorro. O indivíduo foi localizado pelas equipes no município de Capela, região Leste do Estado.

Segundo as investigações, as primeiras informações recebidas pelos policiais por meio da condutora do veículo foram de que uma criança estava na parte de trás do carro, mas com o passar da ocorrência, a polícia descobriu que a possível vítima estava em sala de aula, na escola.

A delegada Luciana Pereira, da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM), conversou com a mãe da vítima. “Houve a primeira informação se realmente existia ou não a presença da criança, o que acabou induzindo a polícia a procurar pela criança. A própria mãe da vítima, com o andamento da situação, explicou a situação aos investigadores”, destacou.

O comandante do GTA, coronel Fernando Góes, explicou que logo o grupamento fez buscas aéreas pela região, onde houve a informação da passagem do veículo, o que contribuiu para a localização do carro e também do suspeito.

“Fizemos a decolagem imediata e a busca no local onde o veículo foi roubado. Durante as buscas fomos informados de que ele tinha passado por Capela. Fomos ao povoado Miranda, onde ele teria passado, e não o encontramos. Pela proximidade com o município, estendemos a busca pela cidade e localizamos o veículo em local afastado e constatamos que não havia ninguém. Acionamos as demais viaturas e, logo em seguida, o suspeito foi encontrado”, detalhou.

O carro foi encontrado por volta das 9h40 na região de Capela. O autor do crime foi preso no mesmo município e foi encaminhado para a delegacia da cidade. Ciosp, PM, PRF e Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) trocaram informações importantes e fizeram uso de tecnologia desde o começo da ocorrência.

Agora, a Divisão de Roubos e Furtos de Veículos vai instaurar um inquérito policial para apurar o caso e trocar informações com as equipes de Capela.