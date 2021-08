Na manhã do ultimo domingo, 29, foi encontrado nas proximidades do Povoado Queimada da Onça, o corpo de RONILSON BARBOSA SANTOS, 33 anos de idade.

De acordo com informações de populares, Ronilson possivelmente teve um mal súbito, haja visto que o jovem não chegou a colidir com o poste. Ainda de acordo com informações, Ronilson teria passado o sábado ingerindo bebida alcoólica.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal.