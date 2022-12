O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira nas proximidades do povoado Lagoa Bonita.

De acordo com informações, João Vítor de 21 anos de idade seguia em um veículo de modelo Uno e já nas proximidades do povoado acabou perdendo o controle do veículo que acabou capotando.

A vítima foi ejetada do veículo , tendo o veículo tombado por cima dele.

