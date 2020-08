Acidente próximo a Poço Redondo deixa dois mortos

Um acidente de trânsito na SE-230, no município de Poço Redondo, ocasionou a morte de dois homens, de 41 e 44 anos, na madrugada desta segunda-feira (10).

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), que estiveram no local do acidente, informaram que as vítimas conduziam motocicletas, quando colidiram.

Os corpos deram entrada no Instituto Médico Legal (IML) às 4h54. Uma mulher, que estava como garupa em um dos veículos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a um hospital.

Fonte NE