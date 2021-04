Acidentes motociclísticos fazem 32 vítimas durante final de semana no Hospital João Alves

O final de semana, período de 23 a 25 de abril, registrou uma movimentação considerável no Pronto Socorro do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho. Foram registrados 375 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que precisaram de atendimento médico. Desse total, 66 deles precisaram ficar em observação ou internados para reavaliação médica, realização de exames ou algum procedimento de urgência. Os acidentes envolvendo motociclistas registraram 32 vítimas nesse período.

De acordo com o coordenador de enfermagem do Hospital João Alves, Vinícius Vilela, os acidentes motociclísticos ainda conseguem atingir uma parcela significativa dos pacientes internados na unidade. “O que nos resta é chamar mais uma vez a atenção dessas pessoas para que tenham atenção no trânsito, principalmente, os entregadores de delivery e motoboys que estão circulando muito nas ruas durante o final de semana. Respeitem a velocidade e usem os equipamentos de segurança”, explicou Vinícius Vilela.

Dos 375 usuários, 135 foram registrados nos setores de Ortopedia e Sutura, 112 foram totalizados na Área Azul, 29 foram contabilizados entre os consultórios do Otorrino e Oftalmo, além de 14 do Ambulatório de Retorno, 24 da Retaguarda da Covid-19 e 10 na Área Vermelha. Como pode ser observado diante das estatísticas, a área do trauma ainda é a mais movimentada, principalmente, nos finais de semana.

Foram 32 vítimas por acidentes motociclísticos, 3 vítimas por acidentes automobilísticos, 6 vítimas por atropelamento, 6 vítimas por arma branca, 4 vítimas por arma de fogo e 5 vítimas por agressão física. Além desses casos foram registrados também 39 vítimas de queda, 12 vítimas com queixas de dor de cabeça e 24 com queixas de dores abdominais. O Hospital Pediátrico Drº José Machado de Souza, registrou 51 atendimentos aos pequenos pacientes.