Ações do Pelotão Ambiental resultam no resgate de quase 60 aves silvestres na Feira das Trocas no Lamarão

Ações do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) resultaram na apreensão de quase 60 aves silvestres no último final de semana, na Feira das Trocas realizada no bairro Lamarão, na Zona Norte de Aracaju.

Durante a manhã do sábado, 11, dois homens foram detidos após serem flagrados com alguns pássaros em gaiolas. Os animais foram resgatados e os suspeitos liberados depois assinar o Termo Circunstanciado (TCO) no próprio local da ocorrência. Eles irão responder pela conduta ilegal prevista no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais.









No domingo, 12, outra equipe do Pelotão Ambiental apreendeu 55 pássaros silvestres que estavam expostos para comercialização na mesma feira. Durante a chegada dos policiais, os suspeitos abandonaram os animais, impossibilitando a identificação dos suspeitos. Os animais não apresentavam sinais de domesticação e foram libertados em ambiente natural.

Com informações de Ascom PM/SE