O AD Carmopolis, time sergipano que atualmente luta para escapar do rebaixamento no Campeonato Sergipano, anunciou uma contratação de peso para fortalecer seu ataque. Marcos Wilder, atacante com uma carreira diversificada e experiência em diversos clubes nacionais e internacionais, chega para somar forças ao time na reta final da competição.

Wilder, conhecido por sua habilidade e versatilidade em campo, já passou por clubes como Atlético Gloriense, Taquaritinga, Academia-MT, Surat City e Chanthaburi UTD, acumulando experiência em diferentes estilos de jogo e competições.

Sua chegada ao AD Carmopolis traz uma injeção de qualidade técnica e experiência ao elenco, elementos cruciais para enfrentar o desafio de evitar o rebaixamento.

A contratação de Marcos Wilder evidencia a determinação do AD Carmopolis em reforçar sua equipe para o mata-mata do rebaixamento no Campeonato Sergipano. Com sua capacidade de criar oportunidades de gol e sua presença dinâmica no ataque, Wilder promete contribuir significativamente para os objetivos do time nesta fase crucial da temporada.

A torcida do AD Carmopolis recebeu com entusiasmo a notícia da contratação de Wilder, demonstrando confiança de que o atacante pode ser um diferencial decisivo para a permanência do time na primeira divisão do Campeonato Sergipano.

Com sua experiência e talento, Marcos Wilder se prepara para vestir a camisa do AD Carmopolis e deixar sua marca no clube Sergipano.