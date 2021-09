Adolescente de 14 anos e homem de 35 são executados a tiros

Paulo do Nascimento Santos, 35 anos de idade e Ana Beatriz Gonçalves Santos, 14 anos, foram assassinados a tiros na noite na última quarta-feira,22, no bairro Santa Maria em Aracaju.

De acordo com informações, as vítimas estavam em um veículo Fiat Uno de cor preta. Dentro do veículo estavam mais dois homens que ainda não foram identificados, os homens estariam na parte de trás do veículo e teriam atirado contra as vítimas.

Testemunhas que estiveram no local relataram que a família da adolescente chegaram no local transtornados, pois se pensava que a jovem estava na escola.