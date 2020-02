Um jovem foi assassinado a tiros na noite da última quarta-feira, 12, enquanto estava na residência do cunhado. O fato ocorreu no município de Riachuelo no Bairro Divinéia.

De acordo com informações, bandidos já chegaram atirando contra os dois, o cunhado da vítima conseguiu escapar, porém do adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O IML foi acionado para recolher o corpo onde aguarda documentação para a liberação.