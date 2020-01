Adolescente engana funcionários terceirizados e foge do Cenam

Neste sábado, 18, por volta das 10h, um adolescente interno do Centro de Atendimento ao Menor (Cenam), aproveitou o descuido de funcionários terceirizados e fugiu na direção do matagal localizado pelos fundos da Faculdade Pio X.

Segundo relatos de agentes, o adolescente J.S. deu entrada na unidade nesta sexta-feira, 17. Já no dia de hoje, ele alegou sentir fortes dores e foi conduzido ao posto de saúde, que fica localizado do lado de fora da unidade, na área externa entre o Cenam e a Usip. Esse posto é para atendimentos básicos.

No percurso até o posto, já fora da unidade, o adolescente conseguiu se desvencilhar e saiu em disparada, não sendo contido pelos funcionários terceirizados.









De acordo com o presidente do Sindicato dos Agentes Socioeducativos, Clichardson Hipólito, essa é a primeira fuga do ano. Porém, ele relata evasões nos últimos três anos, mas sem divulgação na imprensa.

“As unidades estão abandonadas às traças. Então, essa gestão acabou com toda a segurança das unidades após essa terceirização. Em 2019 foram oito fugas, em 2018, duas e em 2017 também duas. A gente mandava para a imprensa e eles não informavam. Inclusive, tem um terceirizado que responde a um processo por facilitar uma fuga de um interno no município de Malhador. Na unidade nova também já tiveram tentativa de fugas, mas não obtiveram êxito por conta que a unidade tem boa estrutura de segurança interna, que são os alambrados com alturas superiores a 4 metros”, explica Clichardson.

*Com informações da Fan F1