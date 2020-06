Advogado denuncia contrato de publicidade firmado pela prefeitura de Aracaju em meio pandemia

O advogado Dr. André Andrade registrou denúncia no Ministério Público para que seja apurada a forma como a prefeitura de Aracaju celebrou contrato milionário de publicidade em meio a Pandemia do Coronavírus.

O jurista afirma que fora noticiado pela imprensa sergipana que a o município celebrou o contrato publicitário no montante de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

No entanto, ele lembra que foi decretado estado de calamidade em todo território de Sergipe em virtude da Pandemia e que no estado de calamidade o poder publico poderá firmar contrato sem a necessidade de realização de Licitação.

No caso em comento, segundo Dr. André Andrade, percebe-se que há flagrante

violação ao dispositivo constitucional, principalmente ao principio da

moralidade.

Sendo assim, essa manifestação do advogado pede para que, se for o caso, que o MP peça a suspensão do contrato até o fim da pandemia.