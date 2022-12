Água potável: 3 técnicas para evitar infecção hospitalar

A água potável também pode oferecer risco à saúde se contaminada. Seja por falta de higiene ou equipamento adequado, o perigo pode acometer especialmente pessoas com imunidade baixa ou em processos de cicatrização de qualquer natureza. Sendo assim, é essencial saber como diminuir o risco de infecção hospitalar no que se refere ao manuseio de água.

Dessa forma, para auxiliar no preparo de estruturas para cuidado da saúde, o especialista explica sobre a importância destas três técnicas para diminuir o risco de infecção hospitalar.

De acordo com Fabio de Oliveira, gerente da Asstefil, empresa especializada em sistemas de filtragem, o cuidado com a água potável passa por diferentes técnicas, passando pela filtração, desinfecção e tratamento. “O mercado oferece tecnologias para redução das impurezas da água, que trazem proteção para todos os envolvidos em ambientes sensíveis como os de um hospital.”

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

1 – Filtração

Este procedimento acontece em dois momentos: redução de impurezas e de gostos e odores. “Para redução de impurezas, utilizamos a filtração mecânica, que é a separação de sólidos em suspensão através de poros calibrados”, diz. Segundo Oliveira, isso funciona como barreira física com grande número de pequenos orifícios que impedem a passagem de partículas.

Sobre gostos e odores, muito se deve ao uso de cloro, produto desinfetante mais usado para eliminar microrganismos da água. Para remover o cloro da água, o especialista aponta o carvão ativado como mais indicado para esta função.

2 – Desinfecção

Esta etapa também é realizada em duas formas, que são: por processo químico ou por foto oxidação (ultravioleta). A cloração (opção por química) é um dos métodos mais utilizados no Brasil, mas sua eficiência está diretamente ligada à forma com que é feita e dependente do valor de pH. Ela ainda demanda de equipamentos para dosagem de pH.

O outro método “apresenta vantagens por não deixar resíduos químicos”, afirma Oliveira. Contudo, o líquido tem de passar por tratamento prévio para redução dos sólidos que prejudicam a transmissão de UV pela projeção de sombra.

3 – Tratamento

O tratamento da água potável acontece no ponto de entrada (POE), em que a chega a um prédio, e em sistemas de ponto de uso (POU), projetados para instalação em balcões e torneiras. Deste modo, para ambos os sistemas, são recomendados abrandadores, osmose reversa, desmineralização e ultrafiltração.