Alagoas e Santa Catarina recebem recursos para gestão de lixo

Municípios de Alagoas e de Santa Catarina vão receber recursos do Ministério do Meio Ambiente (MMA) para implementar e melhorar a gestão do lixo em suas cidades. Em Alagoas, o município a receber o dinheiro é o de Arapiraca. O montante vai ser usado em ações de educação ambiental e assessoria técnica especializada para capacitação de catadores de lixo.

Em Santa Catarina, os recursos também vão ser utilizados para o treinamento de catadores de um consórcio presente em 18 municípios do estado. Ao todo, mais de 520 mil brasileiros serão beneficiados pelas ações nos dois estados.

As ações fazem parte do programa Lixão Zero, que apoia estados e municípios na destinação adequada de resíduos.

PNRS

O Programa Nacional Lixão Zero é parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e, conforme informações do MMA, está inserido no âmbito da Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana e “objetiva subsidiar os estados e municípios na gestão dos resíduos sólidos urbanos, com foco na disposição final ambientalmente adequada”.

*com informações do Ministério do Meio Ambiente