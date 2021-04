ALERTA DE GOLPE! MINISTÉRIO DA SAÚDE NÃO LIGA, NEM MANDA EMAIL

No caso do telefone, o golpista se passa por alguém do Ministério da Saúde, com o discurso de que é uma pesquisa sobre o novo coronavírus, mas a real intenção é clonar o número de WhatsApp da vítima.

Pergunta se nos últimos 12 meses você teve algum sintoma, se alguém da sua família contraiu o vírus, se reside idosos ou crianças na residência, se as pessoas remuneradas da casa continuaram trabalhando ou perderam serviço devido ao covid-19.

Após receber todas as respostas, o golpista fala que a chamada está sendo gravada e que a pesquisa será publicada no site no ministério público. Neste momento, avisam que foi enviado um número de protocolo via SMS e pede pra a pessoa confirmar se recebeu a mensagem.

O próximo pedido é para passar o número do protocolo recebido, que na verdade é o código de verificação do whatsapp. Se você passar este número o seu app será clonado.