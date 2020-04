ALERTA: Sobe para 09 o número de casos confirmados em Estância

A Secretaria Municipal da Saúde de Estância confirmou nesta terça-feira, 21, mais 4 (quatro) novos casos de coronavírus. Com isso sobem para 9 os casos confirmados de Covid-19. Os novos infectados são 3 do sexo feminino e 1 do sexo masculino. E a forma de contágio está sendo investigada.

Dos 9 infectados, 8 estão bem clinicamente, com sintomas leves e cumprindo isolamento domiciliar. Já uma paciente foi internada com infecção urinária e posteriormente foi diagnosticada com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave e encontra-se hospitalizada na UTI da rede pública. Diante desse avanço, mais do que nunca, precisamos que respeitem o isolamento social.

Estamos fazendo a nossa parte, mas é preciso que você também faça a sua! Evite aglomerações, só saia de casa se for extremamente necessário, use máscara, higienize com frequência as mãos e objetos tocados com frequência.

SME