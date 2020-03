Alessandro Vieira solicita R$ 3,6M para combater Coronavírus

Nesta segunda-feira, 16, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) solicitou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o urgente remanejamento das suas emendas individuais de 2020, objetivando garantir um aporte de cerca de 3,6 milhões de reais no custeio da saúde e combate a pandemia do coronavírus em Sergipe.

Alessandro Vieira também está sugerindo à bancada sergipana que faça o mesmo. “É hora de agir para reduzir os riscos para o povo de Sergipe, garantindo recursos para as ações do sistema de saúde”.









O governo Federal editou uma Medida Provisória na sexta-feira, 13, transferindo R$ 5 bilhões das emendas indicadas pelo relator do Orçamento neste ano para o Ministério da Saúde. Esse dinheiro seria controlado pelo Congresso e agora ficará nas mãos do governo. Agora, o parlamentar pede autorização para os parlamentares mudarem as indicações das emendas individuais – aquelas feitas por cada deputado e senador – neste ano.

“É importante dentro da possibilidade e da compreensão de cada parlamentar. É absolutamente razoável uma parte desse recurso ser destinada a suprir a necessidade do Estado para combater o coronavírus. Não precisa fazer mágica nem votação oportunista”, pontuou Alessandro.

Fonte: assessoria