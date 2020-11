Amapá é atingido por fortes chuvas no fim de semana

Além de problemas no abastecimento energético e do aumento do número de casos da covid-19, parte da população do Amapá se viu às voltas, ontem (22), com transtornos causados pela forte chuva que atingiu o estado. Segundo o Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis do estado, apenas em Macapá o volume de água chegou a 74 milímetros (mm) em menos de uma hora de chuva, superando a expectativa inicial, de cerca de 45 mm de precipitação pluviométrica.

“Esta chuva foi a mais intensa deste ano”, disse o meteorologista Jefferson Vilhena, em um vídeo que a prefeitura de Macapá compartilhou nas redes sociais. De acordo com Vilhena, a chuva se estende por quase todo o estado, e há uma probabilidade de que se intensifique nos próximos dias.

“Percebemos que as chuvas estão se intensificando. Pode ser que, daqui para frente, ocorram chuvas até mais intensas que esta”, acrescentou o meteorologista, revelando que, em 20 dias, o volume de chuvas já supera os 150 mm, resultado três vezes superior ao esperado para todo o mês.

Desde a tarde deste domingo (22), quando a chuva ficou mais fraca, servidores da prefeitura trabalham para desobstruir bueiros de vias alagadas e retirar parte do lixo carregado para cursos d’água como o Canal do Nova Esperança.

Covid

Neste domingo (22), a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a ocorrência de 312 novos casos da covid-19, elevando o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus (covid-19) a 56.548. Há ainda 1.809 casos suspeitos em análise.

Dos novos casos confirmados de sábado (21) para domingo (22), 178 foram registrados na cidade de Santana; 114 em Macapá, 11 em Porto Grande e nove em Oiapoque. Não houve nenhuma morte no último período. Desde o início da pandemia, o estado registra 789 mortes, em 15 cidades, e 46.083 pessoas recuperadas da doença.