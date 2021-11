Na madrugada do último sábado, 20, uma ambulância que faz o transporte de paciente foi assaltada por homens armados no povoado Maniçoba, que fica localizado no município de Divina Pastora.

De acordo com informações, já nas proximidades no povoado, o motorista avistou dois homens na estrada, estes estariam sinalizando com as mãos, pedindo para que o motorista parasse o veículo.

Ao encostar, os bandidos anunciaram o assalto e acabaram levando dois aparelhos celulares, além da chave do veiculo.