Antes de tirar a própria vida, feirante deixa carta citando governador e prefeito

O feirante conhecido como Adailton, que trabalhava na Feira de São Joaquim e era muito querido na região, tirou a própria vida nesta terça-feira (09 de março). Nas redes sociais, familiares e amigos lamentam a morte de Adailton e também culpam governador e prefeito.

De acordo com as primeiras informações, o motivo foi o endividamento da família como consequência do Lockdown imposto pela Prefeitura de Salvador e Governo do Estado da Bahia.

Com as restrições anunciadas pelo governador Rui Costa e pelo prefeito Bruno Reis, o trabalhador se afundou em dividas e não resistiu.