AO VIVO DESPEDIDA: O último adeus a Paulinha Abelha

Paulinha Abelha estava em coma profundo, com uma classificação número três na Escala de Glasgow, de acordo com os médicos responsáveis pela saúde dela. A escala desenvolvida em 1974, na Universidade de Glasgow, na Escócia, é usada por médicos para avaliar trauma, permitindo a identificação de problemas neurológicos, a avaliação do nível de consciência da pessoa por meio da observação de seu comportamento e ainda prever o prognóstico.

O velório de Paulinha Abelha reúne amigos, familiares e fãs da cantora em Aracaju, capital sergipana.

Amigos, familiares e fãs se despedem de Paulinha Abelha

