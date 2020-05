AO VIVO: UFS divulga resultados de testes rápidos da covid-19

A Universidade Federal de Sergipe realizou quase 4 mil testes da covid-19 na população sergipana para identificar pessoas assintomáticas, ou seja, que não apresentam sintomas da doença.

A força-tarefa envolveu professores e alunos da UFS e técnicos do Hospital Universitário, em parceria com profissionais de saúde do estado e municípios.

“Esse é um projeto desenvolvido pela Universidade Federal de Sergipe em parceria com 15 universidades no Brasil, principalmente, a Universidade Federal de Pelotas, que fez um projeto similar. Nós queremos estabelecer a prevalência da covid – 19 na população sergipana. Não é um teste em massa aleatório: tem critério de sexo, idade, e, principalmente, (segue) os grupos etários definidos pelo IBGE,” afirma o coordenador da iniciativa e professor do departamento de Farmácia da UFS, Lysandro Pinto Borges.

O professor ainda afirma que o inquérito epidemiológico, além de subsidiar o Estado e os Municípios no processo de tomada de decisões, busca indicar o número de pessoas assintomáticas que circulam nessas localidades, e estão contaminando outras pessoas.

Com informações do Portal UFS | Por Abel Victor e Josafá Neto.