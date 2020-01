Após escolha de música virar ‘chacota’ nas redes sociais, Kaelzinho Ferraz surpreende com atitude

Ao encerrar um jornal exibido pela Tv Sergipe, a escolha da música “cracudo” por Kaelzinho Ferraz viralizou nas redes sociais após ser publicada na pagina de humor “Sou eu na vida”, no instagram, que possui mais de 8 Milhões de seguidores, incluindo vários famosos. A postagem com a legenda “E o jornal que encerrou com a música “se eu virara cracudo” […] ? (risos)” seguida do vídeo, já possui quase 100 mil curtidas e mais de 7 mil comentários, muitos deles depreciativos e em tom discriminatório.









Muitos internautas não entenderam o motivo da ‘chacota’ já que a composição já é bem conhecida e cantada principalmente na Bahia, entretanto, a escolha da mesma para encerrar um jornal foi vista por muitos como uma espécie de apologia às drogas e foi o suficiente para cair nas “graças” da pagina de humor.

Ao ver toda repercussão, Kaelzinho quebrou o silencio e comentou na própria postagem da pagina pedindo desculpas a toda equipe da Tv Sergipe pela repercussão negativa. “Mil desculpas a toda equipe da TV Sergipe” escreveu o garoto de 15 anos de idade que já é referência na música sergipana.

A atitude do mesmo foi elogiada por vários internautas que se solidarizaram ao artista. “você não fez nada de errado nego, NADA, todos sabemos que sua intenção não era essa. VOCÊ É F***. AMO VOCÊ, DEUS TE ABENÇOE DOS OLHARES MALDOSOS.” Escreveu um dos internautas.