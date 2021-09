Apple apresenta a série iPhone 13

- Advertisement -

A Apple acaba de anunciar a próxima geração do iPhone com a série iPhone 13. Isso inclui o iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. O Portal Sou de Sergipe traz tudo o que você precisa saber sobre a próxima geração do iPhone.

Design

Enquanto a linha do iPhone 12 trouxe uma grande mudança nas bordas arredondadas das gerações anteriores, o iPhone 13 não mudou nada em relação a este design. Isso mesmo – a Apple manteve as bordas planas nessa versão.

O iPhone 13 mini e o iPhone 13 virão em cinco novas cores: rosa, azul, meia-noite, luz das estrelas e PRODUTO (VERMELHO),. O iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max virão em grafite, prata, ouro e uma nova forma de cor azul serra.

No entanto, houve alguns ajustes nas câmeras do iPhone 13. Enquanto o iPhone 13 regular e o iPhone 13 mini têm uma configuração de câmera simplesmente reorganizada com câmeras posicionadas diagonalmente, os dispositivos Pro têm um relevo de câmera maior, mas a mesma configuração de câmera que o iteração anterior. Também estamos obtendo um entalhe 20% menor do que as gerações anteriores, e a banda da antena é feita de materiais reciclados.

Tamanho

A linha do iPhone 13 vem essencialmente nos mesmos tamanhos da geração anterior do iPhone 12. Isso significa que estes são os tamanhos de tela de cada um:

iPhone 13 mini (5,4 polegadas)

iPhone 13 (6,1 polegadas)

iPhone 13 Pro (6,1 polegadas)

iPhone 13 Pro Max (6,7 polegadas)

Exibição

O iPhone 13 mini e o iPhone 13 têm uma tela Super Retina XDR que é mais avançada e será 28% mais brilhante com 1200 nits de brilho máximo.

O iPhone 13 Pro e o Pro Max têm uma tela Super Retina XDR nova e aprimorada com ProMotion. Isso significa que você obtém 1000 nits de brilho externo máximo e uma taxa de atualização de 10 Hz a 120 Hz. Este display de painel OLED personalizado também responde dinamicamente, permitindo que você economize bateria em situações apropriadas.

Processador

A linha do iPhone 13 usará A15 Bionic com uma CPU de 6 núcleos que possui dois núcleos de alto desempenho e quatro núcleos de eficiência. Será 50% mais rápido que a concorrência e terá GPU de 4 núcleos para gráficos 30% mais rápidos. Um mecanismo neural de 16 núcleos ajuda no aprendizado de máquina. Com o Motor Neural, você pode fazer 15,8 trilhões de operações por segundo.

Câmera

O iPhone 13 e o iPhone 13 mini possuem vários avanços em hardware e fotografia de computação. Esses modelos terão uma nova câmera Wide com 1,7 µm pixels, um sensor maior para um sistema de duas câmeras e podem captar 47% mais luz, resultando em menos ruído e imagens mais brilhantes. Ele também está recebendo o Sensor-shift OIS, que foi originalmente introduzido no iPhone 12 Pro Max, que também estará disponível na câmera Wide. A câmera Ultra Wide irá capturar imagens com mais detalhes em situações de pouca luz. No que diz respeito ao iPhone 13 Pro e Pro Max, existem novos sensores e lentes para todas as três câmeras, e o mesmo sistema de câmera está disponível em ambos os tamanhos, então você não precisa escolher o Pro Max maior para obter a melhor câmera recursos. A nova câmera e lentes são otimizadas para iOS 15 e alimentadas pelo novo processador de sinal de imagem (SIP) no chip A15 Bionic. Isso significa redução de ruído e mapeamento aprimorados. A câmera Wide possui um sensor maior com pixels de 1,9 µm que proporcionará menos ruído e velocidades do obturador mais rápidas em situações de pouca luz. Uma abertura maior de ƒ / 1,5 na lente grande angular significa grandes melhorias na fotografia com pouca luz, cerca de 2,2x melhor do que a iteração anterior. Tanto o iPhone 13 Pro quanto o iPhone 13 Pro Max terão estabilização ótica de imagem (OIS) Sensor-shift. A câmera Ultra Wide possui uma abertura de ƒ / 1.8 mais ampla e um novo sistema de foco automático. Isso permite que você obtenha 92% de melhoria com pouca luz para imagens mais brilhantes e nítidas do que nunca. Este novo design de lente também significa que você pode usar a capacidade de foco automático com a lente Ultra Wide e software para desbloquear a macro fotografia com uma distância mínima de foco de dois centímetros. A capacidade Macro também se estende a vídeos em câmera lenta e lapso de tempo. A lente telefoto agora é de 77 mm, o que permite que você se aproxime de assuntos com uma capacidade de zoom ótico 3x. Quando combinado com a lente Ultra Wide, você obtém um zoom óptico de 6x no total. Um novo modo cinematográfico também foi adicionado em todos os dispositivos iPhone 13. Este novo modo permite gravar vídeo de pessoas, animais de estimação e objetos com um efeito de profundidade de campo que permanece focado automaticamente, mesmo quando eles estão em movimento. O ponto de foco pode ser alterado durante e após a captura, e a quantidade de bokeh também pode ser ajustada. O modo cinematográfico também pode gravar em Dolby Vision HDR, com até 4K a 60 qps em todas as câmeras. Bateria O iPhone 13 mini durará 1,5 horas a mais do que seu predecessor. O iPhone 13 durará 2,5 horas a mais que o iPhone 12. O iPhone 13 Pro durará 1,5 horas a mais que o iPhone 12 Pro, e o iPhone 13 Pro Max durará 2,5 horas a mais que o iPhone 12 Pro Max. Conectividade 5g Com o hardware customizado na linha do iPhone 13, a Apple tornou possível para o iPhone 13 ter maior cobertura e desempenho 5G. Há também um modo Smart Data que conserva de forma inteligente a vida útil da bateria, alternando para LTE quando as velocidades 5G não são necessariamente necessárias. Claro, tudo isso realmente depende da operadora que você está usando.

Armazenamento O iPhone 13 e o iPhone 13 mini terão a partir de 128 GB e estarão disponíveis em 256 GB e uma nova opção de 512 GB. O iPhone 13 Pro e o Pro Max começam com 128 GB, mas também terão 256 GB, 512 GB e, pela primeira vez, 1 TB de armazenamento.

Preço

O iPhone 13 mini custa a partir de US $ 699 para 128 GB e custará US $ 799 para 256 GB ou US $ 999 para 512 GB. O iPhone 13 custa $ 799 para 128 GB, $ 899 para 256 GB e $ 1.099 para 512 GB. https://www.apple.com

Para a linha Pro, o iPhone 13 Pro custa a partir de US $ 999 para 128 GB, US $ 1099 para 256 GB, US $ 1299 para 512 GB e US $ 1499 para 1 TB. O iPhone 13 Pro Max vai custar $ 1099 para 128 GB, $ 1199 para 256 GB, $ 1399 para 512 GB e $ 1599 para 1 TB.

O produto também já está disponível na loja brasileira da Apple por R$ 6.599 e pode chegar a R$ 9.599 (512 GB). já na versão Pro, pode cotado hoje e mais de R$ 15mil

Por: Gladson Cardoso/Jornalista DRT/SE 1.871