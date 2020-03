O que parecia ser distante da nossa realidade, devido ao confinamento por conta do Coronavírus, chegou com mais velocidade do que nunca.

Na manhã desta sexta-feira,27, bandidos entraram em um supermercado das redes Gbarbosa localizado no Bairro Orlando Dantas em Aracaju, para realizar um “arrastão”. De acordo com informações, ao menos 10 bandidos tentaram levar Aparelhos celulares e tvs.

A polícia militar foi acionada e conseguiram prender alguns dos meliantes.