“Aqueles que trabalharam contra candidatura de Valmir, não merece o seu voto”, afirma Valmir

Abatido, e com lágrimas nos olhos, o candidato pelo PL, Valmir de Francisquinho realizou uma live em sua rede social na noite deste sábado, (01/10).

Com um pico de 18 mil pessoas simultâneas, em seu discurso, Valmir culpa Fábio Mitidieri (PSD) em perseguir e ser responsável por suas derrotas na Justiça Eleitoral.

“O candidato do PSD, do governador Belivaldo Chagas, Fábio. Ele contratou os advogados e assinou a procuração… com advogados caríssimos em Brasília para tentar deixarmos inelegível” – declarou Valmir.