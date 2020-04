Aquidabã confirma primeiro caso de Coronavírus

A Secretaria de Saúde do município de Aquidabã, confirmou na tarde desta terça-feira (28), através das suas redes sociais, o primeiro caso de Coronavírus na cidade. Trata-se de uma criança de 06 anos, que encontra-se em isolamento domiciliar. Um caso suspeito aguarda resultado do exame.

Na nota, a Secretaria reforça a importância das pessoas ficarem em casa e o uso da máscara ao sair. Caso o cidadão não tenha condições de comprar, solicitar através do Agente Comunitário de Saúde.









Além disso, o município reforçou a fiscalização e as orientações a população, e deverá publicar um novo decreto nesta quarta-feira (29) criando as barreiras sanitárias e ampliando as medidas contra a proliferação do vírus COVID-19.

Por Genison Balbino