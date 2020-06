AQUIDABÃ: Mulher mata ex-marido a golpes de arma branca

Por volta das 19h00 deste domingo, dia 14 de junho, Erionaldo dos Santos Fontes, conhecido por Chico, de aproximadamente 26 anos, foi morto a facadas pela sua ex-companheira no povoado Santa Terezinha, em Aquidabã.

Segundo informações, a vítima teve uma discussão com a sua ex-esposa e autora do crime Maria Francisca Soares Fontes, 25 anos, em um local do povoado, momento em que sofreu alguns golpes de faca.

Uma ambulância da Secretaria de Saúde do Município chegou rapidamente ao local, mas Chico já estava sem vida. A Polícia Militar também foi acionada, enquanto Maria fugiu com destino ignorado.

Juntos, Maria e Chico tinham dois filhos e estavam separados há pouco tempo.

Por Genison Balbino