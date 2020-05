Aquidabã registra 13 casos de coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde, registra mais um novo caso de coronavírus no município, trata-se de uma senhora de 68 anos, hipertensa, diabética com doença renal crônica, a mesma esteve internada nos Hospitais de Nsra. da Glória e no HUSE, devido aos agravos pré existentes, porém no dia 13/05, foi realizado a coleta do swab no HUSE, e na madrugada do dia 14/05 a mesma veio a óbito. No dia 23/05 (sábado) o resultado do swab saiu positivo para covid-19. Diante disto, a equipe de saúde do município realizou a investigação do óbito no dia hoje com os familiares e aguarda a investigação hospitalar do Estado, para que assim o caso possa ser encerrado.