A Secretaria de Saúde do município de Aquidabã, confirmou na manhã de hoje (21), mais um balanço epidemiológico, que subiu para 12 os casos de Coronavírus na cidade. O novo caso confirmado de coronavírus no município, trata-se de uma mulher de 68 anos, hipertensa, diabética, assintomática, contato de caso confirmado de COVID-19, residente na zona urbana do município.

Panorama

CASOS CONFIRMADOS: 12

CASOS SUSPEITOS: 04

CASOS DESCARTADOS: 33

CASOS MONITORADOS: 43