A Secretaria de Saúde do município de Aquidabã, confirmou na tarde desta quarta-feira (13), através das suas redes sociais, o segundo caso de Coronavírus na cidade.

Trata-se de um homem de 44 anos, residente na zona rural do municipio, o mesmo realizou o exame no hospital de Propriá, no dia 07 e teve o resultado liberado durante a madrugada desta quarta-feira.



Panorama



CASOS CONFIRMADOS: 02

CASOS SUSPEITOS: 02

CASOS DESCARTADOS: 19

CASOS MONITORADOS: 51

CURADOS:01